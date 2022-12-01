Дерматовенеролог перечислила эффективные рецепты борьбы с выпадением волос

Врач-дерматовенеролог клинико-диагностического центра Медси Наталья Сурикова поделилась, как сохранить красоту волос и избежать их выпадения.

Красота волос и кожи зависит от трех основных факторов: качественное питание, здоровый сон и правильный уход.

«Необходимо бережно ухаживать за волосами — по возможности не использовать фен, щипцы для укладки, не делать тугие причёски (они усиливают натяжение волос, что приводит к их выпадению)», — предупредила Сурикова.

Шампунь необходимо подбирать в соответствии с состоянием кожи головы и с учетом типа волос. При себорее использовать лечебные шампуни и пилинги.

Для сухих волос стоит подобрать увлажняющий бальзам и маску с оздоровительным эффектом.

Но прежде всего стоит выяснить причину выпадения волос. Потеря волос необязательно связана с дефицитом витаминов и микроэлементов в организме.

А значит их прием может не иметь должного эффекта.

«Иногда потеря волос является одним из симптомов заболевания (гипер- или гипотиреоз, анемия, СПКЯ и другие), поэтому важно своевременно обратиться к врачу, пройти дообследование и определиться с лечебной тактикой», — рекомендует Наталья Сурикова.

Лечение андрогенной алопеции на ранних стадиях приводит к значительному улучшению, заметила Сурикова.

PRP-терапия является совершенно новым медицинским подходом к проблеме выпадения волос. При этом в зону выпадения волос вводится плазма пациента.

Суть способа не в том, чтобы лечить воздействием извне, как это делают лекарственные препараты, а в том, чтобы заставить собственный организм бороться с проблемой.