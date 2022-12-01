Литва объявила сотрудника российского посольства в Вильнюсе персоной нон-грата
2022-12-01 17:41
В литовском МИДе сообщили, что сотрудник российского посольства в Вильнюсе объявлен персоной нон-грата.
1 декабря пресс-служба Министерства иностранных дел Литовской Республики сообщила, что в внешнеполитическое ведомство был вызван представитель посольства России в Вильнюсе, которому сообщили о том, что один из сотрудников российской дипмиссии объявлен персоной нон-грата.
В литовском МИДе уточнили, что сотрудника российского посольства объявили персоной нон-грата «за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом», ввиду чего объявленный нежелательным лицом дипломат обязан покинуть территорию Литвы в течение 5 дней.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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