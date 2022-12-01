Защищали близких и семью: остановившие убийцу в ЛГБТ-клубе в США рассказали, как это было

Прервать смертельную перестрелку обезумевшего стрелка смогли два американца. Один из них ранен и сейчас восстанавливается вбольнице.

Один из героев, который помог положить конец смертельной массовой стрельбе в Колорадо в США, поделился своими эмоциями.

«Я просто хотел спасти людей», — сказал старшина ВМС 2-го класса Томас Джеймс. Джеймс во время перестрелки получил пулевые ранения, и сейчас выздоравливает в больнице.

Трагедия произошла 19 ноября в клубе в Колорадо-Спрингс. 22-летний Андерсон Ли Олдрич убил 5 человек и ранил 16 посетителей. Виновный задержан, официальные обвинения ожидаются в ближайшее время.

Адвокаты Олдрича в судебных документах заявили, что их подопечный идентифицирует себя как небинарный и использует местоимения они/их. Джеймс обезвредил подозреваемого, помог разоружить его и задержал вместе с 45-летним ветераном армии Ричардом Фиерро из Колорадо-Спрингс.

Начальник полиции Колорадо-Спрингс Адриан Васкес описал действия Фьерро и Джеймса как геройские.

Фиерро в тот вечер был в клубе, отмечая день рождения с женой, дочерью и друзьями дочери. Он сказал, что начал действовать, чтобы защитить родственников и близких. И уже позже узнал, что бойфренд его дочери был убит.