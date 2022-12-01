Исследования доказывают: обезжиренные продукты - это просто маркетинговый ход
2022-12-01 17:55
На самом деле обезжиренная еда совсем не вкусная. Для усиления вкуса в нее добавляют вредные подсластители.
Подслащивают нежирные продукты не только сахаром, но и фруктозой, кукурузным сиропом и искусственным подсластителем - аспартамом.
Многочисленные научные исследования доказали связь между высокими дозами подсластителей и риском заболевания сердечными болезнями, ожирением, сахарным диабетом и возникновением депрессии.
Поэтому есть обезжиренную еду не рекомендуется. В таких продуктах все натуральные жиры заменены искусственными содержащими, которые очень вредны для здоровья.
Опубликовано: Наталья Павлова
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