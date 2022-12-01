Исследования доказывают: обезжиренные продукты - это просто маркетинговый ход

На самом деле обезжиренная еда совсем не вкусная. Для усиления вкуса в нее добавляют вредные подсластители.

Подслащивают нежирные продукты не только сахаром, но и фруктозой, кукурузным сиропом и искусственным подсластителем - аспартамом.

Многочисленные научные исследования доказали связь между высокими дозами подсластителей и риском заболевания сердечными болезнями, ожирением, сахарным диабетом и возникновением депрессии.

Поэтому есть обезжиренную еду не рекомендуется. В таких продуктах все натуральные жиры заменены искусственными содержащими, которые очень вредны для здоровья.