СБУ подозревает священника Киево-Печерской Лавры в прославлении «русского мира»

Агенты СБУ сообщили о подозрении священнику Киево-Печерской Лавры в прославлении «русского мира» во время богослужений.

1 декабря Служба безопасности Украины в своём официальном Telegram-канале заявила о том, что священнику Киево-Печерской лавры, на богослужении которого восхваляли «русский мир», исполняя песню «Звон плывет над Россиею, пробуждается матушка-Русь».

Отмечается, что подозрение также получили «сообщники» священника из Лавры, участвовавшие в службе, что якобы «подтверждено соответствующими экспертными исследованиями».