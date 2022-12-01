СБУ подозревает священника Киево-Печерской Лавры в прославлении «русского мира»
2022-12-01 18:04
Агенты СБУ сообщили о подозрении священнику Киево-Печерской Лавры в прославлении «русского мира» во время богослужений.
1 декабря Служба безопасности Украины в своём официальном Telegram-канале заявила о том, что священнику Киево-Печерской лавры, на богослужении которого восхваляли «русский мир», исполняя песню «Звон плывет над Россиею, пробуждается матушка-Русь».
Отмечается, что подозрение также получили «сообщники» священника из Лавры, участвовавшие в службе, что якобы «подтверждено соответствующими экспертными исследованиями».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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