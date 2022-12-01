Почему стоит исключить из рациона отбивную с кровью и другие подобные продукты

Об опасности полусырых блюд из мяса и рыбы предупредила врач высшей категории, кандидат биологических наук Елена Чернышева.

Среди популярных вкусных мясных и рыбных блюд, небезопасных для здоровья, врач назвала суши, сало, строганину, севиче, тартар, карпаччо, бифштекс или отбивную с кровью.

Такая еда считается во многих странах основным блюдом национальной кухни.

Однако употреблять ее в пищу можно только при стопроцентной уверенности, что ее приготовили правильно, с соблюдением всех необходимых предварительных требований: натуральный корм животных для забоя или вылова, хранение и обработка мяса по всем правилам.

В других случаях мясо и рыбу можно есть только после тщательной и длительной термообработки. Если этим пренебречь, можно получить гельминтоз.

"Забудьте про отбивную с кровью – мясо ни в коем случае нельзя есть без достаточной температурной обработки. Средняя прожарка тоже небезопасна – вы не знаете, какое мясо пустили в расход. Особенно опасно мясо диких животных. Неизвестно, где его продают, есть ли там ветеринарный контроль. Если вы покупаете мясо на дороге или у своих знакомых, его надо варить долго и небольшими кусками"

Елена Чернышова объяснила, что даже в ресторанах нужно с отсорожностью относиться к блюдам из мяса. Лучше переплатить, но поесть в заведении, которе славится хорошей репутацией.

Чтобы избежать опасности заражения гельминтами, необходимо варить мясо или рыбу не менее 1,5 часов.

Рыба перед засолкой тоже должна провариваться, утверждает специалист. Даже в замороженной рыбе могут сохраняться личинки гельминтов.

Также следует с опаской относиться к салу с мясными прослойками. Именно там, в прожилках мяса, чаще всего скрываются личинки паразитов.