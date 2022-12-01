Таинственная смерть: причину исчезновения молодой танцовщицы из Британии узнали только через 40 лет

Как выяснилось, одну из своих избранниц убил муж-двоеженец, и спрятал останки в склепе. Нашли их по чистой случайности.

Сто лет назад британские СМИ наперебой писали об исчезновении молодой танцовщицы из Уэльса Мейми Стюарт. Инспектор Скотленд-Ярда прошерстил городок, где жила девушка и открыл много темных секретов, но преступника упустил.

Все началось с того, что хозяин отеля Grosvenor в городе Суонси в 1920 году обратился в полицию. Дело казалось заурядным и никак не предвещало, что с него может начаться одна из сенсационных историй того периода.

Речь шла о забытых постояльцем вещах. Перед Рождеством в Grosvenor останавливался мужчина средних лет. Когда он уехал, в номере остался кожаный чемодан. Прошло три месяца, но за чемоданом никто не вернулся.

Чемодан отнесли в полицию. Внутри его хранились Библия, крест, пара женских туфель, маникюрный набор и два порезанных на куски платья. Единственной зацепкой был клочок бумаги с адресом в городе Сандерленд.

Это был адрес морского капитана Джеймса Стюарта, жившего в Сандерленде с женой Элеанор. Он узнал платья и туфли из Grosvenor и заявил, что они принадлежат его дочери - 26-летней Мейми Стюарт, которая недавно переехала в Суонси. Вестей от нее родители не получали 3 месяца.

Мейми и раньше давала поводы для волнений. Девушка в 15 лет ушла из дому, чтобы стать танцовщицей. Она сумела добиться успеха и даже собрала собственную танцевальную труппу, назвав ее «Пять девушек из Вероны». Они гастролировали по Англии.

В 1918-м году девушка вышла замуж. Ее избранником стал 39-летний судовой инженер Джордж Шоттон. Это был обаятельный мужчина, способный уговорить любого. Мейми ради него оставила сцену и гастроли, переехала в Уэльс, где пара сняла коттедж с видом на море.

Судя по вестям из Суонси, брак не был счастливым. Мейми жаловалась, что чувствует себя оторванной от мира. Еще больше ее пугали странности мужа: после свадьбы он изменился, куда-то часто пропадал, а после возвращения мог даже побить.

А потом девушка исчезла. Расследовать исчезновение взялся Уильям Дрейпер из Скотленд-Ярда. Инспектор Дрейпер навел о Шоттоне справки и почти сразу выяснил, что Мейми была не первая его жена.

Судовой инженер еще в 1905 году женился на некой Мэри. Она жила недалеко от Суонси: от ее дома до дома Мейми можно было дойти за 15 минут.

Шоттон вел двойную жизнь и скрывал ее от обеих жен. Мэри не догадывалась, что муж живет с молоденькой танцовщицей, а Мейми не знала о существовании соперницы.

На допросе Шоттон признал, что перед Рождеством жил в отеле Grosvenor и забыл там чемодан. Но все остальное, уверял, неправда: якобы Мейми ему не жена, а любовница, причем бывшая. И Мейми будто бы бросила его, когда он уличил ее в неверности.

А в ноябре 1961 года спелеологи нашли в заброшенной свинцовой шахте в местечке Бренди-Коу недалеко от Суонси мешок с человеческим черепом и костями. Рядом обнаружили перламутровую пуговицу, два золотых кольца, цепочку, обрывки истлевшей ткани и гребень с застрявшими волосами.

Полицейские выянили, что тело было разрублено, и это останки женщины. Клочки одежды позволили датировать останки 1920-ми годами. В полиции заподозрили, что они могут принадлежать Мейми Стюарт.

Подруга Мейми узнала ее обручальное кольцо, а 83-летний почтальон вспомнил, как в конце 1919 года встретил Джорджа Шоттона, с трудом волочившего большой мешок.

Шоттон снова был объявлен в розыск. Но потом выяснилось, что убийца не дожил до приговора 3 года и умер в 1958-м году в возрасте 78 лет. Последние годы он доживал в нищете и одиночестве.