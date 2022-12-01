Кулеба: два посольства Украины получили письма с угрозами
2022-12-01 18:29
Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что два посольства Украины получили письма с угрозами.
1 декабря глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своём официальном пресс-релизе заявил о том, что два украинских посольства в неназванных странах получили письма с угрозами.
Кулеба не уточнил, какие именно угрозы получили сотрудники украинских дипломатических миссий, но пообещал, что в ближайшее время МИД Украины даст официальные комментарии по этому поводу.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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