СБУ предъявила обвинение священникам Киево-Печерской лавры в поддержке СВО
СБУ обвинила священников Киево-Печерской лавры в поддержке российской специальной военной операции.
В четверг вечером РИА Новости сообщили ссылаясь на Telegram-канал "Страна.ua", что сотрудники Службы безопасности Украины предъявили обвинение священникам Киево-Печерской лавры по статье- "оправдание, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, совершенное группой лиц.
Ранее сообщалось, что СБУ возбудила уголовное дело по подозрению в исполнении песни о прославлении России в лавре.
Митрополит Павел Лебедь, наместник Лавры заявил, что отцу Захарии, допустившему пение прихожанами светской песни, не имеющей отношения к богослужению, запрещено совершать литургии и молебны.
Опубликовано: Елена Калиновская
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