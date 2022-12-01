СБУ предъявила обвинение священникам Киево-Печерской лавры в поддержке СВО

СБУ обвинила священников Киево-Печерской лавры в поддержке российской специальной военной операции.

В четверг вечером РИА Новости сообщили ссылаясь на Telegram-канал "Страна.ua", что сотрудники Службы безопасности Украины предъявили обвинение священникам Киево-Печерской лавры по статье- "оправдание, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, совершенное группой лиц.

Ранее сообщалось, что СБУ возбудила уголовное дело по подозрению в исполнении песни о прославлении России в лавре.

Митрополит Павел Лебедь, наместник Лавры заявил, что отцу Захарии, допустившему пение прихожанами светской песни, не имеющей отношения к богослужению, запрещено совершать литургии и молебны.