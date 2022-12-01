Минфин США: потолок цен на нефть из России начнётся с $60 за баррель

В Министерстве финансов США подтвердили информацию об установлении потолка цен на российскую нефть в районе 60-ти долларов.

Вечером 1 декабря Министерство финансов Соединённых Штатов обнародовало свежий пресс-релиз, в котором подтвердило растиражированные в СМИ слухи о том, что уровень потолка на импорт нефти из России действительно будет начинаться с шестидесяти американских долларов за баррель.

Примечательно, что ранее в тот же день новость об установлении потолка цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель обнародовали информаторы газет Reuters и Bloomberg.