Минфин США: потолок цен на нефть из России начнётся с $60 за баррель
2022-12-01 18:43
В Министерстве финансов США подтвердили информацию об установлении потолка цен на российскую нефть в районе 60-ти долларов.
Вечером 1 декабря Министерство финансов Соединённых Штатов обнародовало свежий пресс-релиз, в котором подтвердило растиражированные в СМИ слухи о том, что уровень потолка на импорт нефти из России действительно будет начинаться с шестидесяти американских долларов за баррель.
Примечательно, что ранее в тот же день новость об установлении потолка цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель обнародовали информаторы газет Reuters и Bloomberg.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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