Глава СНБО Украины Данилов призвал уничтожить Россию как государство
2022-12-01 18:55
Председатель Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов призывает уничтожить Россию в современных государственных границах.
1 декабря глава Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов публично заявил, что считает Россию страной "варваров", ввиду чего Киев отказывается от ведения переговоров с Москвой. Также Данилов считает, что Россию необходимо уничтожить из-за начатой в Украине спецоперации.
При этом Алексей Данилов отмечает, что имеет в виду ликвидацию Российской Федерации в актуальных государственных границах с последующим раздроблением РФ на отдельные страны.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
Глава СНБО Украины Данилов призвал уничтожить Россию как государство
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