Глава СНБО Украины Данилов призвал уничтожить Россию как государство

Председатель Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов призывает уничтожить Россию в современных государственных границах.

1 декабря глава Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов публично заявил, что считает Россию страной "варваров", ввиду чего Киев отказывается от ведения переговоров с Москвой. Также Данилов считает, что Россию необходимо уничтожить из-за начатой в Украине спецоперации.

При этом Алексей Данилов отмечает, что имеет в виду ликвидацию Российской Федерации в актуальных государственных границах с последующим раздроблением РФ на отдельные страны.