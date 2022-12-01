МО РФ сообщило о возвращении 50 российских солдат из украинского плена
2022-12-01 18:59
В Минобороны России сообщили, что с подконтрольных киевскому режиму территорий вернулись 50 российских солдат.
1 декабря пресс-служба Министерства обороны России сообщила о том, что в результате переговорного процесса с территории украинского государства на Родину вернулись 50 служащих российской армии.
В российском оборонном ведомстве отметили, что возвращённые из украинского плена служащие ВС РФ в скором времени получат всю необходимую медицинскую и психологическую помощь.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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