В Минобороны России сообщили, что с подконтрольных киевскому режиму территорий вернулись 50 российских солдат.

1 декабря пресс-служба Министерства обороны России сообщила о том, что в результате переговорного процесса с территории украинского государства на Родину вернулись 50 служащих российской армии.

В российском оборонном ведомстве отметили, что возвращённые из украинского плена служащие ВС РФ в скором времени получат всю необходимую медицинскую и психологическую помощь.