МО РФ сообщило о возвращении 50 российских солдат из украинского плена

APS
2022-12-01 18:59

В Минобороны России сообщили, что с подконтрольных киевскому режиму территорий вернулись 50 российских солдат.

1 декабря пресс-служба Министерства обороны России сообщила о том, что в результате переговорного процесса с территории украинского государства на Родину вернулись 50 служащих российской армии.

В российском оборонном ведомстве отметили, что возвращённые из украинского плена служащие ВС РФ в скором времени получат всю необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Опубликовано: Диана Мудреченко