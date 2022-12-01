Георгиева: в 2023 году Запад будет выделять Украине до $5 млрд в месяц
2022-12-01 19:12
Директор МВФ Кристалина Георгиева утверждает, что в следующем году западные страны могут тратить до пяти миллиардов долларов в месяц на оказание помощи Киеву.
Вечером четверга в американском городе Нью-Йорк состоялось мероприятие Reuters Next, в рамках которого выступила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, публично заявившая, что после нового года государства коллективного Запада будут тратить от трёх до пяти миллиардов долларов на оказание помощи Украине в условиях российской спецоперации.
Также Кристалина Георгиева выразила уверенность, что по имеющимся в её распоряжении данным, украинское правительство обязательно получит вышеуказанные суммы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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