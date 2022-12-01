Георгиева: в 2023 году Запад будет выделять Украине до $5 млрд в месяц

Директор МВФ Кристалина Георгиева утверждает, что в следующем году западные страны могут тратить до пяти миллиардов долларов в месяц на оказание помощи Киеву.

Вечером четверга в американском городе Нью-Йорк состоялось мероприятие Reuters Next, в рамках которого выступила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, публично заявившая, что после нового года государства коллективного Запада будут тратить от трёх до пяти миллиардов долларов на оказание помощи Украине в условиях российской спецоперации.

Также Кристалина Георгиева выразила уверенность, что по имеющимся в её распоряжении данным, украинское правительство обязательно получит вышеуказанные суммы.