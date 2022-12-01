Медведев высказался о призыве главы СНБО Украины «уничтожить Россию»

Экс-президент РФ Дмитрий Медведев прокомментировал призыв главы СНБО Украины Алексея Данилова «уничтожить Россию».

1 декабря новостное агентство РИА сообщило о том, что бывший президент Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил о том, что нет смысла симметрично отвечать на слова секретаря Совета национальной безопасности обороны Украины Алексея Данилова о том, что «Россию нужно уничтожить, чтобы она перестала существовать как государство в тех границах, в которых существует».

Медведев утверждает, что вместо того, чтобы «говорить что-то про уничтожение Украины, надо просто уничтожать таких нацистских ублюдков», которые разжигают межнациональную вражду.