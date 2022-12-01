Банда медсестер в Японии убивала людей и присваивала их деньги

Жертвами подруг стали мужья некоторых из них, а потом ненасытные убийцы замахнулись даже на мать состоявшей в банде женщины.

Глава необычной банды Дзюнко Ёсида родилась в 1959 году в Фукуоке. Ее семья жила бедно, финансовые проблемы негативно отразились на отношениях родных. Отец часто кричал на Дзюнко и ее младшего брата, мог поднять руку. Мать не заступалась за дочку и тоже могла на нее прикрикнуть.

Тем не менее, Дзюнко росла смышленой девочкой и хорошо училась. Но лучше остальных наук овладела искусством лжи и манипуляции. В старших классах Дзюнко пожаловалась одноклассникам, что забеременела и нуждается в деньгах на аборт. Сочувствующие подростки собрали нужную сумму, и Дзюнко потратила все на личные нужды.

Потом поступила в школу медсестер. Ее однокурсницей стала одна из одноклассниц - Миюки Цуцуми, попавшая под влияние подруги. Дзюнко ее контролировала и выкачивала деньги. Дзюнко также подружилась с Кадзуко Икегами и Хитоми Исией.

В 1981-м году Дзюнко Ёсида вышла замуж - за пожилого мужчину, родила ему троих детей. У мужчины была богатая бабушка преклонных лет и, когда в 1990 году старушка скончалась, оставила внуку все имущество. Когда Дзюнко ушла от мужа, то забрала большую часть его состояния.

А когда устроилась на работу в больницу, не столько лечила, сколько шантажировала коллег, выуживая таким образом у них немаленькие суммы. За время работы в клинике мошенница обогатилась таким образом на 400 000 долларов.

Узнав, что у Миюки Цуцуми появились проблемы с ее мужчиной, Дзюнко заставила подругу переехать к ней, и использовала в качестве служанки. Вместе с тем Ёсида на коротком поводке держала и двух других подруг-медсестер.

Однажды Дзюнко узнала, что у мужа Кадзуко, Эйджи Хирату, внебрачный роман. Она предложила избавиться от изменщика, чтобы заполучить выплату по страхованию жизни супруга.

Медсестрички реализовали план в январе 1998 года. Муж вернулся домой, и жена предложила ему бутылочку пива со снотворным. Когда Эйджи потерял сознание, женщина впустила ожидавших Дзюнко и Миюки. Жертве ввели воздух в вену при помощи шприца. А наутро Кадзуко Икегами обратилась в полицию и сказала, что муж умер.

Вскрытие показало, что это сердечная недостаточность, и преступление сошло с рук. Кадзуко получила около 350 000 долларов страховки, и Дзюнко забрала эти деньги себе.

Затем глава группировки нацелилась на мужа третьей подруги - Хитоми Исии. Хитоми Исия в марте 1999 года договорилась о встрече с жертвой у нее дома (на тот момент муж уже жил отдельно), чтобы обсудить детали воспитания их общего ребенка.

Сработала та же схема, что и в первый раз. Мужчина заснул, пришли подруги, влили спящему через трубку 1.5 литра виски прямо в желудок. а в вену ввели воздух. Когда сердце мужчины остановилось, Хитоми позвонила в полицию, заявив, что тот сильно напился и упал в обморок.

И снова все прокатило: страховая компания выплатила Хитоми 320 000 долларов. Но Дзюнко Ёсида жаждала большего. У 82-летней матери Миюки были накопления, потому она стала претенденткой на роль новой жертвы.

В мае 2000 года Дзюнко втайне от Миюки под видом соцработника послала Хитоми в квартиру пожилой женщины. Наивная пенсионерка открыла двери и впустила посетительницу.

Хитоми напала на пожилую даму и ввела в шею инсулин, потом попыталась задушить. Но старушке удалось оттолкнуть нападавшую, и убежать. Дзюнко пришла в ярость, и потребовала с Хитоми 30 000 долларов штрафа за то, что подруга не справилась с заданием.

Мать Миюки, как ни странно, не обратилась в полицию, потому этот "подвиг" на время остался неизвестным. Неизвестно, как долго медсестры продолжали бы свои деяния, но Хитоми в какой-то момент все рассказала стражам порядка.

В апреле 2002-го года всех четверых арестовали. Суд признал их виновными. Но, оценив степень вины Дзюнко, ее наказали суровее, чем сообщниц: женщину приговорили к смертной казни через повешение.