Даже полезные продукты надо есть в меру, иначе не избежать гормональных нарушений
Об этом предупредил врач-диетолог Даниэла Крел, работающая в Баварском потребительском центре. По ее мнению, некоторые продукты, которые принято считать полезными, могут представлять угрозу для здоровья.
Нельзя злоупотреблять такими продуктами, как рис, рыба (особенно тунец), консервы всех видов.
Рис
В нем может присутствовать мышьяк, даже малые дозы вещества повреждают сосуды и вызывают сердечно-сосудистые нарушения.
Если мышьяк поступает в организм в больших количествах, есть риск развития раковых опухолей.
По мнению диетолога, белый рис почти бесполезен для здоровья, предпочтительнее заменить его в рационе бурым рисом.
Рыба
В рыбе, особенно в тунце, по словам диетолога, иногда обнаруживается ртуть. В корм для лосося нередко подсыпают антибиотики.
Консервированные продукты
Среди полезных веществ в составе консерв можно назвать ликопин, укрепляющий иммунитет и снижающий риск онкозаболеваний.
Сама тара представляет собой опасность. На внутренней стороне банки обнаруживается бисфенол А, который, попадая в еду, приводит к гормональным нарушениям.
Вот поэтому Даниэла Крел советует выбирать консервы, заготовленные в стеклянной посуде.
Опубликовано: Храмова Оксана
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