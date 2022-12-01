Даже полезные продукты надо есть в меру, иначе не избежать гормональных нарушений

Об этом предупредил врач-диетолог Даниэла Крел, работающая в Баварском потребительском центре. По ее мнению, некоторые продукты, которые принято считать полезными, могут представлять угрозу для здоровья.

Нельзя злоупотреблять такими продуктами, как рис, рыба (особенно тунец), консервы всех видов.

Рис

В нем может присутствовать мышьяк, даже малые дозы вещества повреждают сосуды и вызывают сердечно-сосудистые нарушения.

Если мышьяк поступает в организм в больших количествах, есть риск развития раковых опухолей.

По мнению диетолога, белый рис почти бесполезен для здоровья, предпочтительнее заменить его в рационе бурым рисом.

Рыба

В рыбе, особенно в тунце, по словам диетолога, иногда обнаруживается ртуть. В корм для лосося нередко подсыпают антибиотики.

Консервированные продукты

Среди полезных веществ в составе консерв можно назвать ликопин, укрепляющий иммунитет и снижающий риск онкозаболеваний.

Сама тара представляет собой опасность. На внутренней стороне банки обнаруживается бисфенол А, который, попадая в еду, приводит к гормональным нарушениям.

Вот поэтому Даниэла Крел советует выбирать консервы, заготовленные в стеклянной посуде.