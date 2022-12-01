Украинские беженцы в Кракове захватили съемную квартиру , их арестовала полиция
В центре Кракова полиции и пожарным пришлось силой попадать в квартиру, в которой жили украинцы.
Семья украинских беженцев буквально захватила квартиру, которую она снимала в центре польского Кракова. Хозяину не понравилось поведение людей и их манеры.
Он жаловался, что украинцы частенько хамят, а также задерживают оплату за проживание. По словам хозяина, квартира превратилась в свинарник.
После нескольких просьб съехать, граждане Украине решили забаррикадировать квартиру изнутри. Поляку пришлось обращаться за помощью к стражам порядка.
Вместе с ними приехали и пожарные, так как проникать в квартиру пришлось через окно. В итоге полиция арестовала "оккупантов".
Опубликовано: Николай Скира
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