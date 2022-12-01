Украинские беженцы в Кракове захватили съемную квартиру , их арестовала полиция

В центре Кракова полиции и пожарным пришлось силой попадать в квартиру, в которой жили украинцы.

Семья украинских беженцев буквально захватила квартиру, которую она снимала в центре польского Кракова. Хозяину не понравилось поведение людей и их манеры.

Он жаловался, что украинцы частенько хамят, а также задерживают оплату за проживание. По словам хозяина, квартира превратилась в свинарник.

После нескольких просьб съехать, граждане Украине решили забаррикадировать квартиру изнутри. Поляку пришлось обращаться за помощью к стражам порядка.

Вместе с ними приехали и пожарные, так как проникать в квартиру пришлось через окно. В итоге полиция арестовала "оккупантов".