Байден готов вести переговоры с Путиным на тему завершения СВО в Украине
2022-12-01 22:09
Джо Байден утверждает, что согласен на проведение переговоров с Владимиром Путиным, посвящённых окончанию украинского кризиса.
1 декабря американский президент Джозеф Байден выступил перед представителями прессы, где публично заявил, что согласен на проведение очных переговоров с Владимиром Путиным. По словам Байдена, подобные переговоры могут состояться, если российский президент захочет закончить специальную военную операцию на территории украинского государства.
Также Джо Байден признал, что без согласия Путина на переговоры с ним они не смогут состояться, однако российский лидер должен ответить согласием на подобное предложение, заверил президент Соединённых Штатов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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