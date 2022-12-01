Виталий Кличко: Киев на всю зиму может остаться без отопления

Мэр Киева Виталий Кличко предрек Украинской столице крайне неприятную зиму.

Украинская столица может на период зимы остаться без отопления. Об этом заявил киевский голова Виталий Кличко.

По словам Виталия Кличко, если температура на улице -5 градусов по Цельсию будет сохраняться больше 24 часов, а в трубах не будет горячей воды, то заполнить систему отопления будет очень сложно.

"Это значит, что к весне подать воду будет очень сложно", – отметил Виталий Кличко.