Лолита обиделась на ТНТ и высказала свое мнение про новый проект канала

Милявская посетовала, что ее не позвали на съемки «СамоИронии судьбы», но саму идею фильма назвала классной.

Если некоторые скептики без конца критикуют «СамоИронию судьбы», которая пока даже не вышла, то Лолита встала на защиту фильма. Артистка уверена, что идея классная, а ее реализация вообще крутая, сообщает Супер.ру.

По мнению певицы, это "единственное светлое пятно на этот Новый год на ТВ",

"Вообще люблю все то, что связано с самоиронией. А с теми, у кого с этим плохо, давайте договоримся: сначала посмотрите фильм, потом уже будете рассуждать, обгадили классику либо нет", - заявила звезда.

Тем не менее, Милявская все-таки нашла в этом минус: то, что в картине нет ее. Лолита в недоумении: почему не нашлось для нее подходящего образа в этом проекте? Почему не пригласили на съемки?

Как напоминает издание, в ленте «СамоИрония судьбы» известные актеры предстанут в необычных образах. К примеру, Михаил Галустян предстанет в роли пятиметровой куклы из «Игры в кальмара», Азамат Мусагалиев исполнит роль Ивана Грозного, Гарик Мартиросян - стоматолога Шпака, потерявшего «все, что нажил непосильным трудом», Денис Дорохов сыграет некрасивую стюардессу рейса Москва – Петербург и так далее.