Байден: Путин представлял себя новым «Петром I», но во всём просчитался
2022-12-01 23:17
Джо Байден уверен, что начиная спецоперацию в Украине, Владимир Путин считал себя новым Петром I.
Американский президент Джозеф Байден выступил на пресс-конференции со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, где публично заявил, что по его мнению, в начале спецоперации на территории Украины Владимир Путин считал себя следующим "Петром I", также напоминаяя о том, что Киев является матерью городов русских.
По мнению Байдена, Путин намеревался занять Киев силами армии РФ, полагая, что в этом городе находится центр российской идентичности, однако президент России "во всём просчитался".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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