Байден: Путин представлял себя новым «Петром I», но во всём просчитался

Джо Байден уверен, что начиная спецоперацию в Украине, Владимир Путин считал себя новым Петром I.

Американский президент Джозеф Байден выступил на пресс-конференции со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, где публично заявил, что по его мнению, в начале спецоперации на территории Украины Владимир Путин считал себя следующим "Петром I", также напоминаяя о том, что Киев является матерью городов русских.

По мнению Байдена, Путин намеревался занять Киев силами армии РФ, полагая, что в этом городе находится центр российской идентичности, однако президент России "во всём просчитался".