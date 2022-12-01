У 89-летней Татьяны Дорониной неожиданно объявилась «племянница»
Но народная артистка СССР о близкой родственнице ничего не слышала. У нее были родная сестра и родной племянник, которые давно умерли.
Звезда театра и кино сейчас находится в геронтологическом центре «Юго-Западный» в Москве. С Татьяной Васильевной общаются в основном персонал и личный секретарь Игорь Орбу, сообщает Космополитен.
Помощник звезды знает об актрисе всё. Тем большим сюрпризом для него и других людей из окружения Дорониной стал факт объявления некой Елены Буяновой из Архангельска. Женщина заявила, будто она племянница звезды.
Но народная артистка СССР о близкой родственнице ничего не слышала. У Дорониной были родная сестра и родной племянник, которые давно умерли. А двоюродная сестра Татьяны Васильевны ушла из жизни несколько лет назад. Больше близких родственников у нее нет.
Но «племянница» проявляет настойчивость: она пыталась прорваться на прием к Владимиру Кехману, директору МХАТ имени Горького. Но тот гостью не принял.
Женщина также хотела добиться встречи с Дорониной через руководство центра, где находится звезда, однако ее не пустили к известной пациентке.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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У 89-летней Татьяны Дорониной неожиданно объявилась «племянница»
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