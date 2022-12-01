Сборная Германии вслед за Бельгией сенсационно вылетает с Чемпионата мира-2022

Национальная сборная Германии покидает ЧМ-2022 в Катаре, даже не пройдя групповой этап.

Сборная Германии по футболу со счетом 4:2 одержала победу над командой Коста-Рики в матче 3 тура группового этапа Чемпионата мира в Катаре. Однако, Бундестим творит очередную сенсацию Мундиаля и покидает турнир вслед за Бельгией.

Немцы набрали 4 очка. У Испании, занявшее второе место, баллов столько же. Фурия рохо опередила своих соперников по группе лишь благодаря разнице разнице забитых и пропущенных мячей. Благо, испанцы в 1 туре наколотили аж 7 мячей Коста-Рике.

В прочем, немцы не стали первой ТОП-командой, вылетевшей с главного турнира четырехлетия - несколькими часами ранее с ЧМ распрощалась Бельгия. Таким образом, первое место в группе E занимает ЯПОНИЯ!!!!! Самураи обыграли и Испанию и Германию.

На стадии 1/8 финала футболисты страны восходящего солнца встретятся с национальной командой Хорватии, а Испанцы померяются силами с Марокко.