Помидоры помогают восстанавливать поврежденные легкие курильщика

По мнению американских ученых, некоторые продукты могут улучшить состояние легочной ткани курящего человека. Диета курильщика обязательно должна включать помидоры и свежие фрукты.

Сотрудники Школы общественного здравоохранения Блумберга при Университете Джонса Хопкинса провели масштабное исследование.

Десять лет велись наблюдения за добровольными участниками эксперимента. Их здоровье постоянно было под контролем, проводились различные анализы, в том числе спирометрия.

Эта процедура позволяет изучить функции внешнего дыхания, измерить объем и скорость показателей дыхания.

Результаты показали: все добровольцы, которые каждый день ели два и более помидоров и три порции свежих фруктов, отличались более здоровыми легкими.

У них функции легочной ткани снижались медленнее, чем у группы лиц, не употребляющих указанные продукты вообще или употребляющих их в меньшем количестве.

Исследователи подвели итог эксперимента: растительная пища в рационе в больших дозах заметно приостанавливает снижение функции легких.

Таким образом у курильщиков есть шанс хотя бы частично восстановить здоровье органов дыхания.

По утверждению ученых, в целом работоспособность легких идет на спад после 30-летнего возраста.