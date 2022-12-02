Звезду фильма «Зеленая книга» Фрэнка Валлелонги нашли мертвым на улице Нью-Йорка

По предварительным данным, причиной смерти звезды могла быть передозировка запрещенными препаратами.

Тело актера из фильма «Зеленая книга» Фрэнка Валлелонгу нашли на одной из улиц Нью-Йорка. Артисту на момент гибели было 60 лет.

По предварительным данным, причиной смерти звезды могла быть передозировка запрещенными препаратами.

"В полицию Нью-Йорка поступил звонок 911 о том, что мужчина без сознания лежит у дома 1243 по Оук-Пойнт-авеню. Прибыв на место происшествия, полиция обнаружила взрослого мужчину без сознания" - говорится в официальном сообщении.

Правоохранители сообщили, что у мужчины "не было явных признаков травмы". Сотрудники скорой констатировали смерть человека. Точную причину гибели предстоит установить судмедэксперту.

Валлелонги не очень активно снимался в кино. Кроме «Зеленой книги», он сыграл в «Клане сопрано». У звезды остались супруга Анджела и сын Фрэнк.