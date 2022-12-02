Expressen: подрыв российских «Северных потоков» совершён с надводного судна
2022-12-02 09:34
Журналисты издания Expressen уверены, что диверсия на газопроводах "Северный поток" была совершена с помощью корабля, а не подводных беспилотников.
Представитель научно-исследовательского оборонного института Швеции Ханс Ливонг дал интервью местной газете Expressen, где публично заявил, что взрыв на трубопроводах North Stream в Балтийском море является результатом диверсии с использованием взрывного устройства, сброшенного с надводного судна.
По мнению Ливонга, в осуществлении теракта на российских "Северных потоках" могли быть задействованы сразу несколько кораблей в различных участках Балтийского моря.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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