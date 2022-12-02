Expressen: подрыв российских «Северных потоков» совершён с надводного судна

Журналисты издания Expressen уверены, что диверсия на газопроводах "Северный поток" была совершена с помощью корабля, а не подводных беспилотников.

Представитель научно-исследовательского оборонного института Швеции Ханс Ливонг дал интервью местной газете Expressen, где публично заявил, что взрыв на трубопроводах North Stream в Балтийском море является результатом диверсии с использованием взрывного устройства, сброшенного с надводного судна.

По мнению Ливонга, в осуществлении теракта на российских "Северных потоках" могли быть задействованы сразу несколько кораблей в различных участках Балтийского моря.