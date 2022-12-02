Маск: аккаунт Канье Уэста в Twitter заблокируют за слова о Гитлере
2022-12-02 09:38
Илон Маск анонсировал блокировку аккаунта американского реп-исполнителя Канье Уэста в мессенджере Twitter.
Утром пятницы новый владелец социальной сети Twitter Илон Маск публично заявил, что в скором времени аккаунт музыканта Канье Уэста в соцсети Twitter будет заблокирован, поскольку руководство компании признало артиста виновным в разжигании ненависти и вражды в публичном пространстве.
Примечательно, что днём ранее Уэст признался в симпатиях к Адольфу Гитлеру, отметив, что любит евреев и сторонников нацистской идеологии одинаково.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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