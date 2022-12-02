Маск: аккаунт Канье Уэста в Twitter заблокируют за слова о Гитлере

Илон Маск анонсировал блокировку аккаунта американского реп-исполнителя Канье Уэста в мессенджере Twitter.

Утром пятницы новый владелец социальной сети Twitter Илон Маск публично заявил, что в скором времени аккаунт музыканта Канье Уэста в соцсети Twitter будет заблокирован, поскольку руководство компании признало артиста виновным в разжигании ненависти и вражды в публичном пространстве.

Примечательно, что днём ранее Уэст признался в симпатиях к Адольфу Гитлеру, отметив, что любит евреев и сторонников нацистской идеологии одинаково.