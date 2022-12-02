Подоляк: с начала спецоперации армия Украины потеряла до 13 тысяч солдат погибшими

Советник Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что с 24 февраля ВСУ потеряли около тринадцати тысяч бойцов.

В пятницу представитель офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк впервые прокомментировал обнародованные Еврокомиссией данные о том, что с начала российской специальной военной операции украинские войска якобы потеряли свыше ста тысяч человек погибшими. По словам Подоляка, данная информация не соответствует действительности.

Михаил Подоляк со ссылкой на Генштаб ВСУ сообщает, что с 24 февраля вооружённые силы Украины потеряли от десяти до тринадцати тысяч человек убитыми.