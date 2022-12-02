Люди, пережившие онкологию, попадают в категорию "сердечников" и рискуют умереть от инсульта или инфаркта

Такую печальную статистику заметили американские ученые. Николас Заорский в своем исследовании подчеркнул: у людей, победивших рак, чаще возникают проблемы с сердцем и повышается риск смерти от кардио заболеваний.

Группа ученых в течение почти 40 лет наблюдали за тремя миллионами пациентов, вылечившихся от онкологии.

Николас Заорский, автор исследования:

"Все больше людей, которые пережили рак, могут подвергаться риску из-за других заболеваний. Для молодых людей, больных раком, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний значительно выше, чем риск для людей, у которых не было рака"

По результатам исследования, стало известно, что 11% людей, переживших рак, умерли от инсульта или сердечно-сосудистых патологий.

Как отмечается в научной статье, риск смертельного исхода из-за проблем с сердцем у людей, вылечивших раковую опухоль, примерно в 5 раз выше, чем у обычного человека.

Цитата из исследования:

"В среднем, вероятность смерти от проблем с сердцем у излечившихся от рака оказалась в два-шесть раз выше, а у тех, кому поставили такой диагноз до 55 лет, риск возрастал почти в десять раз"

Интересный факт: у лиц старше 75 лет, поборовших рак, риск умереть от нарушений работы сердечно-сосудистой системы, наоборот, идет на спад, если сравнивать с другими возрастными категориями.