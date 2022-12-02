Ольга Бузова отметила новоселье в своих апартаментах со звездными друзьями

На праздник к певице пришли Мария Погребняк, Юлия Самедова, Антон Богуславский. Поп-звезда сделала с ними фото на фоне новогодней елки.

36-летняя поющая телеведущая завершила переезд в новую квартииру в Москве и устроила по этому случаю праздник, сообщает Космополитен.

Ольга Бузова купила квартиру два года назад, и долго делала ремонт. А сейчас отметила новоселье. Она установила новогоднюю елку и позвала гостей.

«Я нервничаю, волнуюсь, такое состояние, как будто у меня день рождения. Переживаю, как перед своим праздником, хотя будет мало людей, лишь самые близкие. Но я впервые впущу кого-то в свою квартиру», — разоткровенничалась Ольга.

Исполнительница для встречи гостей облачилась в шелковую пижаму, сделала высокую прическу с локонами и нанесла макияж в бронзовых тонах. На праздник к Бузовой пришли Мария Погребняк, Юлия Самедова, Антон Богуславский. Поп-звезда сделала с ними фото на фоне новогодней елки.

«Сегодня устроила новоселье со своей командой и девочками. Очень важное для меня событие, к которому я шла много-много лет, это такое счастье», — поделилась эмоциями Ольга.

Экс-жена футболиста Дмитрия Тарасова показала приглашенным гордость своего жилья – камин в гостиной. «Это так романтично», — оценила Мария Погребняк.