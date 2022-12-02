США объявили о приведении войск в Литве в боевую готовность

Вашингтон изменил режим службы своих войск в Литве со сдерживающего на боевой.

Как сообщает белорусское информационное агентство БелТА, Соединенные Штаты привели в боевую готовность свои войска, дислоцированные в Литве.

"США меняют уровень военного присутствия в Литве со сдерживания на боевой", - пишет БелТА.

На данный момент в Литве дислоцируются лишь 500 бойцов американской армии, которые регулярно сменяются. Также туда переброшены танки Абрамс и гаубицы Паладин.

"Вместе с личным составом в Литву переброшены 155-миллиметровые самоходные гаубицы M109A6 Paladin, танки M1A2 Abrams, боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортеры M1068A3, армейские грузовики и вездеходы", - пишет источник.