Институт цвета Pantone назвал Viva Magenta главным цветом 2023 года

Viva Magenta (ярко розовый) назван главным цветом 2023 года, который совсем скоро наступит.

Институт цвета Pantone выбрал цвет, который должен стать главным цветом наступающего 2023 года.

Им был выбрал Viva Magenta (ярко-розовый). Данный цвет назвал "нетривиальным красным для нетривиальных времен".

Этот цвет в Pantone называют уверенным, но, при этом, неагрессивным. Его назвали "кулаком в бархатной перчатке".