Маск сообщил, что заблокировал акаунт рэпера Канье Уэста в Twitter

Илон Маск заявил, что аккаунт рэпера Канье Уэста в Twitter будет заблокирован за разжигания ненависти.

2 декабря утром владелец соцсети Twitter Илон Маск объявил, что аккаунт рэпера Канье Уэста в этой соцсети будет заблокирован за нарушение ее политики в области разжигания ненависти.

Маск уточняет, что решение о блокировке было принято после того, как музыкант на фоне обвинений в антисемитизме заявил о симпатии к Адольфу Гитлеру, заявив, что в нацистском диктаторе было много ценного, что он привнес в этот мир.

Американский бизнесмен подчеркнул, что старался изо всех сил, однако рэпер вновь нарушил правило социальной сети Twitter, вследствие чего его аккаунт пришлось вновь подвергнуть блокировке.