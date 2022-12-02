Маск сообщил, что заблокировал акаунт рэпера Канье Уэста в Twitter
Илон Маск заявил, что аккаунт рэпера Канье Уэста в Twitter будет заблокирован за разжигания ненависти.
2 декабря утром владелец соцсети Twitter Илон Маск объявил, что аккаунт рэпера Канье Уэста в этой соцсети будет заблокирован за нарушение ее политики в области разжигания ненависти.
Маск уточняет, что решение о блокировке было принято после того, как музыкант на фоне обвинений в антисемитизме заявил о симпатии к Адольфу Гитлеру, заявив, что в нацистском диктаторе было много ценного, что он привнес в этот мир.
Американский бизнесмен подчеркнул, что старался изо всех сил, однако рэпер вновь нарушил правило социальной сети Twitter, вследствие чего его аккаунт пришлось вновь подвергнуть блокировке.
Опубликовано: Елена Калиновская
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