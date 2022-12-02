Ватикан пытается скрыть старую гипотезу о происхождении славян

Из нее следует, что славяне являются наследниками Древнего Рима. В свое время этой гипотезой очень интересовался российский император Петр Первый.

Первое объемное исследование истории славян, которое было написано итальянским священником Мавро Орбини "Славянское царство", было запрещено Ватиканом почти сразу после его публикации в 1601-м году. Ватикан внес его в папский «Кодекс запрещенных книг».

А в 1846-м году польский археолог Тадеуш Воланский выпустил книгу "Письма о славянских древностях". Католическое духовенство разгневалось и хотело расправиться с археологом очень жестко: сжечь на костре из его же книг. Поляка тогда спас император России Николай I.

Почему католическая церковь запрещает эти труды ученых?

Чтобы это понять, нужно обратиться к истокам католической церкви. Как известно, в 1054 году случился церковный раскол, после которого христианская церковь разделилась на западную Римско-католическую и Православную на Востоке - с центром в Константинополе. При этом обе церкви друг друга предали анафеме.

Оба автора проанализировали исторические документы, известные на тот момент. И пришли к выводу, что славяне имеют очень древнее происхождение, но их влияние и широкое расселение в Европе всячески скрывалось.

Кроме того, оба автора указали, что предки славян имели прямое отношение к образованию Древнего Рима. В частности, Тадеуш Воланский напрямую высказывал мнение, что этруски не просто были предками славян, они были и первыми основателями Рима.

А Мавро Орбини написал, что предки славян покорили в древности Грецию, Македонию, Италию, Испанию и даже Египет.

По мнению Римской-католической церкви, западноевропейцы - законные потомки древних римлян. А из этих книг складывалось мнение, что, наоборот, - скорее славяне и Православная церковь являются наследниками Великой Римской Империи.

Так ли это? Как показали последние исследования, славяне по генетическому происхождению - смесь потомков восточноевропейцев и южноевропейцев. То есть, именно славяне, а никак не представители нынешней Западной Европы, в большей степени наследники или потомки населения Древнего Рима.

Это же подтверждают и авторы запрещенных в Ватикане книг.