Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор

Президенты Беларуси и России сегодня, 2 декабря, провели телефонный разговор.

Как сообщает официальный телеграм-канал белорусского издания СБ Беларусь Сегодня, президенты Лукашенко и Путин 2 декабря провели телефонный разговор.

При этом на на данный момент никаких подробностей беседы глав Республики Беларусь и Российской Федерации не сообщается.

"Александр Лукашенко провел телефонный разговор с Владимиром Путиным", - передает источник в своем канале в Телеграме.