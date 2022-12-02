Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор
2022-12-02 11:20
Президенты Беларуси и России сегодня, 2 декабря, провели телефонный разговор.
Как сообщает официальный телеграм-канал белорусского издания СБ Беларусь Сегодня, президенты Лукашенко и Путин 2 декабря провели телефонный разговор.
При этом на на данный момент никаких подробностей беседы глав Республики Беларусь и Российской Федерации не сообщается.
"Александр Лукашенко провел телефонный разговор с Владимиром Путиным", - передает источник в своем канале в Телеграме.
Опубликовано: Николай Скира
Песков заявил о готовности Путина к переговорам с США
В РПЦ назвали решение СНБО по УПЦ утратой остатков здравого смысла
Шольц: необходимо вернуться к миру с Россией и к ранее действующим соглашениям
Канье Уэст снова мучается от биполярного расстройства
Марочко заявил, что на Украине возросло число дезертирств после слов дер Ляйен о потерях 100 000 человек