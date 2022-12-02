Какие ролы самые безопасные для здоровья: рассказывает гастроэнтеролог-гепатолог Сергей Вялов

Ролы набирают все большую популярность и становятся самыми ходовыми среди заказов быстрой доставки. Если в продукт добавляют сырое мясо или рыбу, есть опасность подхватить опасных глистов.

Чтобы избежать риска заражения паразитами или кишечной палочкой, необходимо заказывать доставку из проверенных мест с хорошей репутацией.

Надо быть уверенным, что блюда готовятся с соблюдением всех санитарно-гигиенических требований.

Однако риск, хоть и минимальный, есть всегда: даже в самых надежных ресторанах могут быть "проколы".

Самый лучший способ исключить заболевание гельминтозом, покупать горячие роллы.

Такой совет дает врач Сергей Вялов:

"Горячая пища избавлена от микробов. Можно заказать не обычные роллы с рыбой, а, например, горячие роллы, которые уже термически обработаны и никакого риска ни глистов, ни кишечной инфекции не имеют"

Роллы, которые прошли термообработку, отравиться не получится. Однако возможны другие проблемы с желудком.

Это касается людей, у которых уже есть нарушение функций желудочно-кишечного тракта. Все дело в острых добавках к роллам, таким как имбирь, васаби и другие пряности.

Они вызывают раздражение слизистой, приводя к воспалительным процессам или желудочно-кишечным расстройствам.

Что касается заражения глистами, даже добавленная в ролы сырая рыба представляет минимальный риск для здоровья, уверяет специалист.

Как правило, рыбу доставляют издалека в замороженном виде, в процессе глубокого замораживания почти все паразиты погибают.

Если все же заражение гельминтами произошло, не стоит сильно паниковать, считает Сергей Вялов:

"На самом деле роллы можно есть хоть каждый день, потому что если глист попадется в первом ролле, остальные не будут иметь значения. Даже если вы съедите рыбу с глистами, трагического и страшного ничего не случится. Достаточно будет в течение месяца-двух сдать анализ кала на яйца глистов, и если они есть, пройти курс лечения – две-три недели, и проблема с глистами будет решена"

Самый лучший совет для всех любителей роллов: не экономить на здоровье, делать заказы в ресторанах с хорошей репутацией.

Привезенные продукты после доставки надо съедать быстрее и стараться не держать их долго в теплом месте.