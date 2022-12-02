Блинкен: решение конфликта на Украине зависит от Кремля

Это заявление государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен сделал в ходе своего интервью телевизионному каналу France 2.

По словам Блинкена, выход из конфликта на Украине имеется, но он полностью зависит от тех решений, которые принимаются в Кремле. Госсекретарь США заявил, что военные действия могут завершиться хоть завтра, если президент России Владимир Путин «закончит то, что начал».

Ранее Москва неоднократно заявляла о готовности к переговорам с Украиной, но подчеркивала, что Киев категорически отказывается от участия в любых переговорных процессах по надуманным причинам. При этом реальным поводом для отказа в переговорах Кремль считает то, что Киеву запретили в них участвовать американские кураторы.