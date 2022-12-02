Белорусские пограничники сбили Украинский дрон, залетевший в Беларусь

Белорусские пограничный комитет сообщил, что был посажен дрон, летевший из Украины.

В официальном телеграм-канале пограничного комитета Республики Беларусь появилось сообщение о перехвате украинского дрона.

Как сообщается, инцидент произошел 1 декабря на пограничном пункте пропуска Мокраны. Дрон был обнаружен на высоте 300 метров.

Сообщается, что дрон направлялся в глубь территории Беларуси с украинской стороны. Его сбили средствами радиоэлектронной борьбы.

"Беспилотник направлялся с украинской стороны в тыл белорусской территории. С применением радиоэлектронного оружия дрон был принудительно посажен", - говорится в заявлении.

Отмечается, что он был оборудован камерой для ведения разведки.