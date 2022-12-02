Белорусские пограничники сбили Украинский дрон, залетевший в Беларусь
Белорусские пограничный комитет сообщил, что был посажен дрон, летевший из Украины.
В официальном телеграм-канале пограничного комитета Республики Беларусь появилось сообщение о перехвате украинского дрона.
Как сообщается, инцидент произошел 1 декабря на пограничном пункте пропуска Мокраны. Дрон был обнаружен на высоте 300 метров.
Сообщается, что дрон направлялся в глубь территории Беларуси с украинской стороны. Его сбили средствами радиоэлектронной борьбы.
"Беспилотник направлялся с украинской стороны в тыл белорусской территории. С применением радиоэлектронного оружия дрон был принудительно посажен", - говорится в заявлении.
Отмечается, что он был оборудован камерой для ведения разведки.
Опубликовано: Николай Скира
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