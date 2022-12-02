Лукашенко потребовал прекратить постоянные реформы в сфере образования
2022-12-02 11:51
Президент Беларуси высказался о реформировании белорусской системы образования.
Информационное агентство БелТА приводит заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о реформах в сфере образования.
Белорусский лидер потребовал прекратить постоянные реформы образования в стране. При этом он отметил, что это не касается учебных пособий.
Учебники же, по словам Лукашенко, должны постоянно совершенствоваться, а также создаваться новые.
"Постоянные реформирования сферы образования должны прекратиться. Кроме учебников. Которые вы будете совершенствовать, реформировать, новые писать, старые модернизировать", - сказал Лукашенко.
Опубликовано: Николай Скира
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