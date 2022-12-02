Лукашенко потребовал прекратить постоянные реформы в сфере образования

Президент Беларуси высказался о реформировании белорусской системы образования.

Информационное агентство БелТА приводит заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о реформах в сфере образования.

Белорусский лидер потребовал прекратить постоянные реформы образования в стране. При этом он отметил, что это не касается учебных пособий.

Учебники же, по словам Лукашенко, должны постоянно совершенствоваться, а также создаваться новые.

"Постоянные реформирования сферы образования должны прекратиться. Кроме учебников. Которые вы будете совершенствовать, реформировать, новые писать, старые модернизировать", - сказал Лукашенко.