Эту информацию офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал со ссылкой на данные разведывательных подразделений республики в своем интервью агентству ТАСС.

Как заявил Марочко журналистам, в среде вооруженных сил Украины значительно возросло количество саботажей, самовольного оставления позиций, дезертирства, пререканий с командованием и неуставных взаимоотношений. Также отмечен значительный рост фактов употребления наркотических и алкогольных веществ. Все это происходит на фоне постоянно усиливающегося напряжения в украинском обществе, подчеркнул Марочко.

По словам офицера, скандал с заявлением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о потерях 100 000 украинских солдат и офицеров негативно повлиял на морально-психологическое состояние военных. По его словам, родственники военных штурмуют военкоматы, невзирая на угрозы ареста.