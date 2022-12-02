Марочко заявил, что на Украине возросло число дезертирств после слов дер Ляйен о потерях 100 000 человек
Эту информацию офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал со ссылкой на данные разведывательных подразделений республики в своем интервью агентству ТАСС.
Как заявил Марочко журналистам, в среде вооруженных сил Украины значительно возросло количество саботажей, самовольного оставления позиций, дезертирства, пререканий с командованием и неуставных взаимоотношений. Также отмечен значительный рост фактов употребления наркотических и алкогольных веществ. Все это происходит на фоне постоянно усиливающегося напряжения в украинском обществе, подчеркнул Марочко.
По словам офицера, скандал с заявлением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о потерях 100 000 украинских солдат и офицеров негативно повлиял на морально-психологическое состояние военных. По его словам, родственники военных штурмуют военкоматы, невзирая на угрозы ареста.
Опубликовано: Алексей Гладкий
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Марочко заявил, что на Украине возросло число дезертирств после слов дер Ляйен о потерях 100 000 человек