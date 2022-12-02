Не выучил роль: актера-эмигранта Анатолия Белого сняли со спектакля в Израиле

Летом артист МХТ имени Чехова уволился из театра и покинул Россию. В прощальном письме в соцсетях он написал, что «тьма пришла на русскую землю».

Актер Анатолий Белый не выучил роль на иврите, потому был снят со спектакля в театре Израиля. Артист рассказал об этом в личном блоге. По его словам, зрителей о смене состава не успели предупредить, и он прояснил ситуацию для тех, кто купил билеты.

Артист уже несколько месяцев живет с женой и детьми в Израиле и пытается найти свое место среди местной творческой интеллигенции.

«Спешу сказать, что в январе в театре „Гешер“ в „Карениной“ я не играю. Об этом на сайте учреждения не написано, такой практики нет. Параллельно репетирую в 2 спектаклях и физически не успеваю к январю выучить роль на иврите. Но потом обязательно сыграю!» — пообещал поклонникам 50-летний актер.

Анатолий Белый официально заявил о переезде летом. Артист составил прощальное письмо, где объяснил причины такого шага. Он признался, что с кровью вырвал из сердца свой родной МХТ имени Чехова, и собрал чемоданы. По мнению звезды, с началом спецоперации на Украине «тьма пришла на русскую землю».

Как напоминает 5-tv.ru, Белый не в первый раз выражает недовольство политикой страны. Еще до украинского конфликта артист публично высказывался на этот счет.