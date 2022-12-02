Годится ли в пищу хлеб с плесенью: о возможных последствиях предупредила диетолог Елена Молотова

Хлебобулочные изделия мягкие и пористые изнутри, в них много влаги, поэтому они легко пропускают плесень вглубь. Зараженный продукт опасен для здоровья и не подходит для употребления.

Об этом рассказала специалист по здоровому питанию Елена Молотова. Плесень с поверхности хлеба или батона без труда проникает внутрь и быстро распространяется по всему изделию, делая его непригодным в пищу.

Елена Молотова о плесневых грибах и пользе консервантов:

"Пористые продукты вроде хлеба также могут быть загрязнены под поверхностью. Кстати, люди, которые страшно боятся консервантов в еде, почему-то не понимают, что они нужны как раз для предотвращения появления плесени"

Плесень, проникая вглубь продукта, выделяет отравляющие вещества - микотоксины.

Убрать или нейтрализоать токсичные элементы из хлеба, например, с помощью кулинарной обработки практически невозможно. Они могут сохраняться даже при температуре +100 градусов и выше.

Мнение диетолога:

"Обычно выработка микотоксинов начинается при определенных условиях, когда плесневые грибы достигают зрелости — то есть, когда еда уже испорчена. К тому времени, как в продукте появятся эти токсины, мы, скорее всего, уже его выбросим"

Об опасности плесени специалист рассказала следующее: плесневые грибы действительно вызывают проблемы со здоровьем, особенно страдают органы дыхания.

"У некоторых людей употребление заплесневелой пищи может вызвать аллергические реакции и проблемы с дыханием"

Некоторые люди, спокойно едят хлеб с плесенью, вырезая зараженные участки ножом. Диетолог настоятельно рекомендует этого не делать и сразу выбрасывать такие мучные изделия.

Кроме того, при появлении плесени на хлебе надо сразу проверить все лежащие рядом продукты и убрать все, что покажется подозрительным.

Особенно подвержены быстрому заражению плесенью фрукты и овощи.