Лукашенко и Путин по телефону обсудили ведение совместный действий в текущей обстановке

Президенты Беларуси и России по телефону обсудили сложившуюся международную обстановку.

2 декабря Александр Лукашенко и Владимир Путин по телефону обсудили совместные действия в текущей международной обстановке.

"Обсудили международную повестку дня и обстановку, координацию совместных действий", - рассказывает Пул Первого о разговоре глав государств.

Также известно, что президенты стран договорились провести в декабре личную встречу и обсудить вопросы улучшения Союзного государства.

"Президенты наметили и график дальнейших контактов, договорившись провести в декабре встречу для обсуждения практических вопросов реализации союзного строительства и экономических вопросов", - пишет источник.