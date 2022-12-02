Лукашенко и Путин по телефону обсудили ведение совместный действий в текущей обстановке
Президенты Беларуси и России по телефону обсудили сложившуюся международную обстановку.
2 декабря Александр Лукашенко и Владимир Путин по телефону обсудили совместные действия в текущей международной обстановке.
"Обсудили международную повестку дня и обстановку, координацию совместных действий", - рассказывает Пул Первого о разговоре глав государств.
Также известно, что президенты стран договорились провести в декабре личную встречу и обсудить вопросы улучшения Союзного государства.
"Президенты наметили и график дальнейших контактов, договорившись провести в декабре встречу для обсуждения практических вопросов реализации союзного строительства и экономических вопросов", - пишет источник.
Опубликовано: Николай Скира
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