Эксперты объяснили разницу между погостом и кладбищем

Погост понятие более древнее и более широкое, оно подразумевало поселение с церковью, а кладбище просто место захоронения.

Эти понятия нередко путают. И правда, со стороны кажется. что никакой разницы между погостом и кладбищем нет, что это слова-синонины.

Однако на самом деле это не так. Погост - понятие более древнее и более широкое. Свои истоки оно берет от слова "гостить". В старину "погостом" называли населённый пункт, куда входили дома крестьян и храм с захоронениями вокруг.

А кладбище - понятие более узкое, оно определяется специально отведённой для захоронения территорией. Вследствии социальных катаклизмов понятие слова погост скукоживалось и сокращалось до такого понятия, как кладбище.

Впервые административно-территориально деление установила на Руси княгиня Ольга. Она поделила Новгородскую землю на погосты, и он ассоциировался с местом остановки князя с дружиной.

В дальнейшем погостами начали называть административно-территориальные единицы и населённые пункты, которые являются центрами таких административно-территориальных единиц.

Начиная с XVIII века слово нередко используется в значении «сельское кладбище».