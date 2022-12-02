Песков: Кремль не пойдет на условия Байдена по переговорам с Путиным

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков высказался о перспективах встречи Байдена и Путина.

Дмитрий Песков прокомментировал возможность проведения переговоров Джо Байдена и президента Российской Федерации Владимира Путина.

Песков отметил, что условие Байдена для мирных переговоров - это вывод войск из Украины, на что российская сторона пойти никак не может.

"Президент США заявил, что для этого "Путин должен уйти с Украины", Кремль к этому не готов, СВО продолжается", - передает слова Байдена "Интерфакс".

Напомним, что ранее президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден выразил готовность сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным.