Песков: Кремль не пойдет на условия Байдена по переговорам с Путиным
2022-12-02 12:49
Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков высказался о перспективах встречи Байдена и Путина.
Дмитрий Песков прокомментировал возможность проведения переговоров Джо Байдена и президента Российской Федерации Владимира Путина.
Песков отметил, что условие Байдена для мирных переговоров - это вывод войск из Украины, на что российская сторона пойти никак не может.
"Президент США заявил, что для этого "Путин должен уйти с Украины", Кремль к этому не готов, СВО продолжается", - передает слова Байдена "Интерфакс".
Напомним, что ранее президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден выразил готовность сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным.
Опубликовано: Николай Скира
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