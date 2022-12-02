Как алкоголь влияет на женщин: лишний вес, морщины, мешки под глазами, ломкие волосы и ногти

Пить или не пить? Для дам, которые ставят перед собой такой вопрос, есть несколько веских аргументов, которые помогу сделать нужный выбор.

Выпить иногда пару бокалов вина или шампанского - это не преступление. Но все должно быть в разумных пределах.

Неумеренное распитие алкогольных напитков не только портит репутацию женщины, но и заметно ухудшает ее внешность.

Появление ранних морщин

Спиртное ведет к обезвоживанию кожи и преждевременному образованию морщин.

Если уж очень хочется немного выпить, нужно принять к сведению один полезный совет: вместе с бокалом вина или рюмочкой водки надо выпивать стакан воды.

На утро кожа скажет спасибо, а голова не будет болеть.

Сосудистые звездочки на лице

Пьющую женщину можно узнать по красным пятнам на лице. Это результат повреждения кровеносных сосудов, стенки которых слабеют от неумеренных алкогольных возлияний.

Полнота

Спиртные напитки, особенно вино, содержат много сахара и повышают аппетит, снижая при этом самоконтроль. Отсюда вытекает неумеренность как в дозах алкоголя, так и в закусках.

К тому же наутро перебравшей с вином женщине вряд ли захочется идти на запланированную тренировку, а это уже чревато последствиями для фигуры.

Особенно, если баловство алкоголем начинает входить в привычку.

Синяки под глазами

Страдающая от больших доз алкоголя печень, отомстит темными припухшими кругами под глазами или так называемым "лицом панды".

Утром увидеть себя в зеркале после бурной вечеринки будет приятно далеко не каждой женщине.

Выпадающие волосы, ломающиеся ногти

Алкоголь вымывает из организма минеральные вещества и витамины. Результат - ухудшение состояния волос и ногтей.

Уменьшается количество цинка и кальция, волосы начинают выпадать, ногти - ломаться.