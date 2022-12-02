Эдвард Сноуден дал присягу на верность России и стал гражданином РФ
Американец, экс-сотрудник разведки США Эдвард Сноуден стал гражданином России.
Российское информационное агентство РИА Новости пишет о том, что известный американский разведчик Эдвард Сноуден стал гражданином Российской Федерации.
Также отмечается, что его супруга на данный момент подает заявление для получения российского паспорта.
"Сноуден принял присягу РФ, его жена в стадии подачи заявления на российский паспорт, заявил адвокат Кучерена", - пишет РИА Новости.
Напомним, что несколько лет назад Сноуден раскрыл информацию о слежке правительствами 35 стран за своими гражданами.
Затем, в 2013 году, Сноуден сбежал в Россию и попросил там политическое убежище.
Опубликовано: Николай Скира
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