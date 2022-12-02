Беглый агент ЦРУ Эдвард Сноуден получил российское гражданство

Сбежавший из США в Россию американский агент Сноуден получил гражданство РФ.

Сбежавший из Соединенных Штатов Америки в Россию агент ЦРУ Эдвард Сноуден получил российское гражданство.

Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости, ссылаясь на заявления адвоката Сноудена.

"Сноуден принял присягу РФ, его жена в стадии подачи заявления на российский паспорт, заявил адвокат Кучерена", - пишет РИА.

Сноуден попал в Россию еще в 2013 году, когда бежал из США. Затем он подал заявление на получение политического убежища.