Беглый агент ЦРУ Эдвард Сноуден получил российское гражданство
2022-12-02 13:13
Сбежавший из США в Россию американский агент Сноуден получил гражданство РФ.
Сбежавший из Соединенных Штатов Америки в Россию агент ЦРУ Эдвард Сноуден получил российское гражданство.
Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости, ссылаясь на заявления адвоката Сноудена.
"Сноуден принял присягу РФ, его жена в стадии подачи заявления на российский паспорт, заявил адвокат Кучерена", - пишет РИА.
Сноуден попал в Россию еще в 2013 году, когда бежал из США. Затем он подал заявление на получение политического убежища.
Опубликовано: Николай Скира
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