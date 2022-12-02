«Тварь»: Кудрявцева не сдержалась, обругав своего экс-избранника Лазарева

Ведущая Лера Кудрявцева нелестно высказалась в адрес бывшего избранника Сергея Лазарева, который выложил видео в сеть с ее участием без фильтров.

Сергей Лазарев разместил на странице в соцсети видео со светского мероприятия. В кадр с бывшим попала и Лера Кудрявцева, которой пришлось не по нраву, что ее артист снял видео без фильтров.

Ведущая даже выругалась по поводу: "Тварь. Я же тебе сказала, сделай фильтр".

После чего Лазарев сменил ракурс, исправив свою "оплошность". Тогда Кудрявцева успокоилась.