Песков: условия Байдена для переговоров с Путиным неприемлемы
2022-12-02 13:53
Кремль назвал невозможными условия Байдена по переговорам с Российской Федерацией.
1 декабря РИА Новости сообщили, что пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что президент Владимир Путин готов к переговорам по Украине, однако условия их начала, о которых накануне говорил президент США Джо Байден, являются неприемлемыми.
Песков напомнил о заявлении главы Белого дома Джо Байдена, о том что "Путин должен уйти с Украины" и тогда это станет демонстрацией готовности Путина к переговорам, однако Кремль не готов к условиям США , а специальная военная операция, безусловно, продолжается.
Опубликовано: Елена Калиновская
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