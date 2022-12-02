Песков: условия Байдена для переговоров с Путиным неприемлемы

Кремль назвал невозможными условия Байдена по переговорам с Российской Федерацией.

1 декабря РИА Новости сообщили, что пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что президент Владимир Путин готов к переговорам по Украине, однако условия их начала, о которых накануне говорил президент США Джо Байден, являются неприемлемыми.

Песков напомнил о заявлении главы Белого дома Джо Байдена, о том что "Путин должен уйти с Украины" и тогда это станет демонстрацией готовности Путина к переговорам, однако Кремль не готов к условиям США , а специальная военная операция, безусловно, продолжается.